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СНГ 20.02.2019 13:25

Путин о реализации нацпроектов: если кто-то предпочитает работать по накатанному, лучше сразу уйти

Президент России Владимир Путин заявил, что для реализации национальных проектов времени на раскачку нет, и тем, кто предпочитает работать "по накатанной", лучше уйти сразу.

"Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темпы этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти", - сказал В.Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

"Я уже слышу, - подчеркнул глава государства, - что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая - с такими настроениями лучше к снаряду не подходить".

В.Путин подчеркнул, что людей не обманешь, они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе, несправедливость, их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка.

"Для них важно, что реально сделано, как это улучшает их жизнь, жизнь их семьи. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему", - заявил В.Путин.

В этой связи, отметил президент РФ, "работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной". "Задавать такой тон обязано правительство Российской Федерации", - подчеркнул В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, НАЦПРОЕКТЫ, ТЕМПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]