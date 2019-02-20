Путин о реализации нацпроектов: если кто-то предпочитает работать по накатанному, лучше сразу уйти

Президент России Владимир Путин заявил, что для реализации национальных проектов времени на раскачку нет, и тем, кто предпочитает работать "по накатанной", лучше уйти сразу.

"Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темпы этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти", - сказал В.Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

"Я уже слышу, - подчеркнул глава государства, - что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая - с такими настроениями лучше к снаряду не подходить".

В.Путин подчеркнул, что людей не обманешь, они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе, несправедливость, их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка.

"Для них важно, что реально сделано, как это улучшает их жизнь, жизнь их семьи. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему", - заявил В.Путин.

В этой связи, отметил президент РФ, "работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной". "Задавать такой тон обязано правительство Российской Федерации", - подчеркнул В.Путин.