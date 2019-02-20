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СНГ 20.02.2019 15:26

ОДКБ 1 марта в Алматы подведет итоги этапа международной антинаркотической операции

В Алматы 1 марта состоится закрытие очередного этапа международной антинаркотической операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Канал" - "Канал-Центр", сообщила пресс-служба организации.

Заседание пройдет на площадке Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

В заседании примут участие представители правоохранительных ведомств государств - членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также секретариата ОДКБ, представители государств-наблюдателей и международных организаций.

"Операция направлена на выявление незаконного оборота синтетических наркотиков и новых видов психоактивных веществ, а также блокирование маршрутов нелегальной транспортировки наркотиков в регионах, непосредственно примыкающих к Афганистану. Учитывая результативность ежегодных скоординированных мероприятий, ей придан статус региональной антинаркотической операции (ОДКБ) постоянного действия", - отмечается в сообщении.

В рамках предыдущего этапа международной специальной антинаркотической операции "Канал", носившего название "Красный Бархан", проходившего в сентябре 2018 года, на территории Казахстана из незаконного оборота было изъято более 11 тонн 132 кг наркотиков, в числе которых 6 тонн 533 кг опия и 88 кг героина, сообщили в ОДКБ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, НАРКОТИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]