Минобороны Латвии сообщает о рассылке фейковых сообщений за подписью министра Пабрикса

От имени министра обороны Латвии Артиса Пабрикса разосланы недостоверные и компрометирующие сообщения, сообщили агентству BNS в Минобороны страны.
Лжесообщения за подписью А.Пабрикса были разосланы с базирующихся в России серверов. В них от имени А.Пабрикса говорится, что 16 февраля он посетил некий бар в Старой Риге, где участвовал в "двусмысленном проведении свободного времени", утверждают в Минобороны Латвии.
"Специалисты по кибербезопасности из "CERT.LV" очень оперативно ликвидировали фейковые сообщения", - приводит Минобороны слова А.Пабрикса, который предположил, что заслужил такое "внимание" критическим интервью, которое дал одной из российских радиостанций или "слишком активной" работой на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как заявляют в Минобороны Латвии, "это способ как можно более широко дискредитировать министра обороны и оборонную отрасль в целом с целью способствовать недоверию общества".
"Минобороны призывает общество не доверять фальшивым сообщениям по электронной почте и оценивать полученную информацию критически, - отмечается в сообщении.
"В то время, о котором идет речь в фейковом сообщении, Пабрикс находился в Мюнхене, где участвовал в 55-й конференции по безопасности", - заявили в Минобороны Латвии.
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