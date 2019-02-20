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Дальнее зарубежье 20.02.2019 15:47

Минобороны Латвии сообщает о рассылке фейковых сообщений за подписью министра Пабрикса

От имени министра обороны Латвии Артиса Пабрикса разосланы недостоверные и компрометирующие сообщения, сообщили агентству BNS в Минобороны страны.

Лжесообщения за подписью А.Пабрикса были разосланы с базирующихся в России серверов. В них от имени А.Пабрикса говорится, что 16 февраля он посетил некий бар в Старой Риге, где участвовал в "двусмысленном проведении свободного времени", утверждают в Минобороны Латвии.

"Специалисты по кибербезопасности из "CERT.LV" очень оперативно ликвидировали фейковые сообщения", - приводит Минобороны слова А.Пабрикса, который предположил, что заслужил такое "внимание" критическим интервью, которое дал одной из российских радиостанций или "слишком активной" работой на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как заявляют в Минобороны Латвии, "это способ как можно более широко дискредитировать министра обороны и оборонную отрасль в целом с целью способствовать недоверию общества".

"Минобороны призывает общество не доверять фальшивым сообщениям по электронной почте и оценивать полученную информацию критически, - отмечается в сообщении.

"В то время, о котором идет речь в фейковом сообщении, Пабрикс находился в Мюнхене, где участвовал в 55-й конференции по безопасности", - заявили в Минобороны Латвии.

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Тэги: ЛАТВИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПОЧТА, ФЕЙК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]