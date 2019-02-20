Азербайджан поставил Турции по TANAP более 1 млрд кубометров газа – президент Алиев

Турция посредством Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью Южного газового коридора (ЮГК), получила из Азербайджана более 1 млрд кубометров газа, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с турецким министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Донмезом, сообщает сайт главы государства.

«До сегодняшнего дня по новой газовой линии (TANAP – ИФ) Турции поставлено более 1 млрд кубометров газа», - подчеркнул И.Алиев, отметив значительные результаты азербайджано-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Говоря о значении пуска в Турции (в ноябре 2018г – ИФ) в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода STAR, президент подчеркнул, что «многомиллиардные инвестиции сегодня начали приносить результаты».

«Президент И.Алиев отметил успешное продолжение работ для завершения проекта ЮГК», - отмечается в сообщении.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Р.Бабаев