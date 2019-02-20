Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0258 GBR   2.2203 TRY   0.3215

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

СНГ 20.02.2019 17:53

Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине - опрос

Украинский шоумен Владимир Зеленский возглавляет тройку лидеров президентской гонки в электоральных симпатиях украинцев, на втором месте - действующий глава государства Петр Порошенко, на третьем - лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, о чем свидетельствуют результаты февральского опроса Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, обнародованным в среду на сайте Центра Разумкова, среди всех респондентов за В.Зеленского планируют проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах, - 19%). Примерно равные шансы выйти во второй тур выборов у П.Порошенко (13,1% и 16,8% соответственно) и Ю.Тимошенко (11,5% и 13,8% соответственно).

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы поддержать 5,9% среди всех респондентов и 7,3%, кто придет на выборы.

Одного из лидеров "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко - 6,3% и 7,1% соответственно; лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,3% и 4,8%. Каждый из других кандидатов набирает меньше 3%.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]