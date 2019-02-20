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Дальнее зарубежье 20.02.2019 13:53

Суд в Таиланде одобрил экстрадицию гражданина РФ Украинского в США

Уголовный суд в Таиланде в среду разрешил экстрадицию россиянина Дмитрия Украинского в США, где его обвиняют в кибермошенничестве, сообщает газета Bangkok Post.

Теперь у россиянина есть 30 дней, чтобы оспорить решение суда, отмечает издание.

Американские власти, которые требовали экстрадиции Д.Украинского, заявляли, что он и его сообщники отправляли вредоносное ПО по электронной почте своим жертвам в США, Австралии, Японии, Великобритании, Италии и Германии.

При помощи вредоносного ПО подозреваемые смогли снять более 1 млрд тайских батов (около $32 млн по текущему курсу) со счетов жертв, которые они затем распределили по 50 счетам в Таиланде.

Д.Украинского задержали в Паттайе в июле 2016 года, а затем поместили в тюрьму в Таиланде. Газета отмечает, что задержанную вместе с Д.Украинским гражданку Узбекистана Ольгу Комову ранее уже экстрадировали в США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]