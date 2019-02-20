Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0258 GBR   2.2203 TRY   0.3215

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

СНГ 20.02.2019 13:54

Путин предложил установить льготу для семей с детьми на весь срок действия ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.

"Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Конечно, это потребует дополнительных денег и немаленьких: в 2019 г. - 7,6 млрд руб., в 2020 г. - 21,7 млрд руб., в 2021 г. - 30,6 млрд руб.", - сказал В.Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию в среду.

"По оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДЕТИ, ИПОТЕКА


Похожие новости


Путин сообщает о разработке новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" для поражения морских и наземных целей Законопроекты в сфере цифровой экономики должны быть приняты оперативно - Путин Путин заявил о желании дружить с США США должны были честно сказать о причинах своего выхода из ДРСМД, а не использовать надуманные обвинения - Путин Путин поставил задачу борьбы с бедностью Путин поставил задачу добиться возобновления естественного прироста населения России на рубеже 2023-2024 годов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]