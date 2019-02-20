Путин предложил установить льготу для семей с детьми на весь срок действия ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.

"Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Конечно, это потребует дополнительных денег и немаленьких: в 2019 г. - 7,6 млрд руб., в 2020 г. - 21,7 млрд руб., в 2021 г. - 30,6 млрд руб.", - сказал В.Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию в среду.

"По оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть", - отметил он.