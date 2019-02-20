ЕС рассчитывает на увеличение за 10 лет поставок газа в Европу из Каспийского региона до 25 млрд кубометров – Эттингер

Европейский союз рассчитывает на увеличение в предстоящие 10 лет поставок газа в Европу из Каспийского региона до 20-25 млрд кубометров, заявил комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Еврокомиссии Гюнтер Эттингер.
"Наша общая цель - увеличить в предстоящие 10 лет объемов поставок газа из региона Каспия (по Южному газовому коридору - ИФ) как минимум в 2 раза - до 20 млрд кубометров в год или даже до 25 млрд кубометров в год", - сказал Г.Эттингер на пресс-конференции в Баку в среду.
Он сообщил, что Евросоюз оптимистичен по строительству Транс-Адриатического газопровода (TAP) и ожидает, что этот процесс завершится в 2019-2020гг.
"С учетом планов по отказу от угля, в ближайшие десятилетия спрос на природный газ возрастет. В настоящее время усиленно используются газовые запасы в Нидерландах, но они сокращаются и Европе понадобятся больше импортного газа. Однако, большое значение диверсификация маршрутов и источников газа. Каспийский регион как раз является новым маршрутом и новым источником газа ",- заявил Г.Эттингер.
Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Н.Аббасова
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