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Дальнее зарубежье 20.02.2019 16:05

Институты ЕС согласовали Европейский оборонный фонд

Европейские институты пришли к временному политическому соглашению по Европейскому оборонному фонду с учетом предстоящего официального утверждения достигнутых договоренностей Европейским парламентом и Советом ЕС, сообщила в среду Еврокомиссия.

"Это важный шаг в реализации европейского сотрудничества в области обороны. Европейский оборонный фонд поможет государствам-членам извлечь наибольшую пользу из государственных инвестиций, будет способствовать развитию сильной и инновационной оборонной промышленности и укрепит автономию и технологическое лидерство союза в области обороны", - заявил в связи с достижением соглашения заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен, отвечающий за инвестиции и конкуренцию.

В коммюнике Еврокомиссии подчеркивается, что в мире, "где нарастает нестабильность, ни одна страна не может в одиночку противостоять трансграничным угрозам, которые все больше и больше нависают над нашей безопасностью".

"Это причина, по которой комиссия Юнкера предпринимает беспрецедентные усилия, чтобы защитить европейцев. Европейский оборонный фонд, предложенный комиссией в июне 2018 года в рамках долгосрочного бюджета союза на период 2021-2027 гг., является частью этих инициатив, направленных на усиление возможностей союза защищать своих граждан", - сказано в документе.

В нем разъясняется, что фонд будет оказывать поддержку "в течение всего промышленного цикла от исследовательских работ до подготовки прототипов и, в конечном итоге, сертификации".

В Брюсселе напоминают, что Еврокомиссия уже приступила к укреплению европейской оборонной отрасли в рамках действующего бюджетного цикла, завершающегося в 2020 году. Впервые в истории ЕС Евросоюз взялся поддерживать европейское сотрудничество в области обороны с бюджетом в 590 млн евро, из которых 90 млн предназначены для исследовательских работ на период 2017-2019 гг. и 500 млн - для развития оснащения и технологий на период 2019-2020 гг.

Европейский оборонный фонд, отмечается в коммюнике, призван дополнить другие программы ЕС, предложенные Еврокомиссией, в частности, пакет в 6,5 млрд евро, предназначенный для улучшения стратегической транспортной инфраструктуры Евросоюза, чтобы адаптировать ее для необходимой военной мобильности.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, ФОНД, СОГЛАСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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