Институты ЕС согласовали Европейский оборонный фонд

Европейские институты пришли к временному политическому соглашению по Европейскому оборонному фонду с учетом предстоящего официального утверждения достигнутых договоренностей Европейским парламентом и Советом ЕС, сообщила в среду Еврокомиссия.
"Это важный шаг в реализации европейского сотрудничества в области обороны. Европейский оборонный фонд поможет государствам-членам извлечь наибольшую пользу из государственных инвестиций, будет способствовать развитию сильной и инновационной оборонной промышленности и укрепит автономию и технологическое лидерство союза в области обороны", - заявил в связи с достижением соглашения заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен, отвечающий за инвестиции и конкуренцию.
В коммюнике Еврокомиссии подчеркивается, что в мире, "где нарастает нестабильность, ни одна страна не может в одиночку противостоять трансграничным угрозам, которые все больше и больше нависают над нашей безопасностью".
"Это причина, по которой комиссия Юнкера предпринимает беспрецедентные усилия, чтобы защитить европейцев. Европейский оборонный фонд, предложенный комиссией в июне 2018 года в рамках долгосрочного бюджета союза на период 2021-2027 гг., является частью этих инициатив, направленных на усиление возможностей союза защищать своих граждан", - сказано в документе.
В нем разъясняется, что фонд будет оказывать поддержку "в течение всего промышленного цикла от исследовательских работ до подготовки прототипов и, в конечном итоге, сертификации".
В Брюсселе напоминают, что Еврокомиссия уже приступила к укреплению европейской оборонной отрасли в рамках действующего бюджетного цикла, завершающегося в 2020 году. Впервые в истории ЕС Евросоюз взялся поддерживать европейское сотрудничество в области обороны с бюджетом в 590 млн евро, из которых 90 млн предназначены для исследовательских работ на период 2017-2019 гг. и 500 млн - для развития оснащения и технологий на период 2019-2020 гг.
Европейский оборонный фонд, отмечается в коммюнике, призван дополнить другие программы ЕС, предложенные Еврокомиссией, в частности, пакет в 6,5 млрд евро, предназначенный для улучшения стратегической транспортной инфраструктуры Евросоюза, чтобы адаптировать ее для необходимой военной мобильности.
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