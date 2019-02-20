Брюссель представил Ашхабаду свои предложения по поставкам туркменского газа в Европу - Эттингер

Европейский союз представил свои предложения Ашхабаду по поставкам туркменского газа в Европу по Южному газовому коридору, заявил комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Еврокомиссии Гюнтер Эттингер.
"Азербайджан обладает необходимой инфраструктурой для транзита туркменского газа в Европу и представил свои предложения Туркменистану. ЕС также представил свои предложения Ашхабаду по поставкам туркменского газа в Европу. Однако, окончательное решение этого вопроса зависит от Туркменистана",- сказал Г.Эттингер на пресс-конференции в Баку в среду.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, в свою очередь, заявил, что делегация Туркменистана представлена в среду на министерской встрече в рамках Консультативного совета по ЮГК.
"Туркменистан интересует проект ЮГК. Однако, в первую очередь, должна быть достигнута договоренность по поставкам газа между страной-поставщиком и страной-потребителем. В случае, если такая договоренность будет достигнута (между ЕС и Туркменистаном - ИФ), участники ЮГК готовы рассмотреть такую возможность", - сказал министр.
Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Н.Аббасова
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