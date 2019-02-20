"Калашников" будет сотрудничать с эмиратским производителем высокотехнологичной продукции IGG

Концерн "Калашников" (входит в состав госкорпорации "Ростех") и эмиратский производитель высокотехнологичной продукции - компания IGG (International Golden Group) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по продвижению продукции "Калашников" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

"Мы очень рады найти одного из сильнейших партнеров на рынке региона Ближнего Востока. Группа "Калашников" уверена в том, что с помощью IGG мы сможем завоевать новые рынки сбыта для широкого спектра наших гражданских продуктов", - сообщил генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

По его словам, формат соглашения предусматривает возможные поставки полного спектра гражданской продукции производства компании на рынок Ближнего Востока.

Концерн "Калашников" - системообразующая структура промышленного комплекса России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 75% минус одна акция - частным инвесторам.

В состав Группы компаний "Калашников" входят: АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод"; судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и АО "Судостроительный завод "ВЫМПЕЛ", "Верфи братьев Нобель", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО "Молния" и ряд других.

Компания IGG является крупнейшим поставщиком высокотехнологичной продукции на рынке ОАЭ, функционирующим с 2002 г. Штаб-квартира компании расположена в Абу-Даби.