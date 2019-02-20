Число заболевших корью в Казахстане увеличилось до 2,8 тыс. человек с ноября 2018г

В Казахстане с ноября 2018 года зарегистрировано 2 тыс. 816 подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе среди детей - 2075, сообщила в среду пресс-служба комитета охраны общественного здоровья Минздрава республики.

По данным ведомства, заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют 64,9% (1829 случаев). Из них не привиты по причине недостижения возраста вакцинации (младше 1 года) - 1018 (55,6%), медицинских отводов - 587 (32%), отказов - 224 (12,2%).

Рост заболеваемости корью отмечается во всех регионах республики, в особенности в Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Туркестанской областях. В Астане заболеваемость приняла локальный вспышечный характер.

В комитете напомнили, что планируется проведение дополнительной массовой иммунизации против кори и краснухи лиц от 20 до 30 лет (2 млн человек).

В настоящее время прорабатывается вопрос приобретения дополнительного объема вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) - 478 тыс. доз для вакцинации детей с 9 месяцев; лиц до 30 лет, ранее непривитых лиц и без данных о привитости; медицинских работников до 40 лет, сообщили в ведомстве.