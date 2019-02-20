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Культура 20.02.2019 14:18

Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на завершение капремонта здания Иреванского драматического театра в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 2 млн манатов министерству культуры на продолжение капитального ремонта и реконструкцию здания Иреванского Государственного драматического театра в Баку.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены Минфином из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капитальных вложений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТЕАТР, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]