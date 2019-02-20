Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на завершение капремонта здания Иреванского драматического театра в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 2 млн манатов министерству культуры на продолжение капитального ремонта и реконструкцию здания Иреванского Государственного драматического театра в Баку.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано в среду на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены Минфином из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капитальных вложений.
Б.Рустамбеков
Врио губернатора Санкт-Петербурга планирует визит в Азербайджан
Министр обороны Азербайджана обсудил с посолом Кореи в Баку вопросы военного сотрудничества
Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 двусторонних документов
Европа с нетерпением ждет начала поставок азербайджанского газа в 2020 году – Эттингер
Пассажироперевозки в Азербайджане посредством морского транспорта в январе 2019г увеличились на 71%
airBaltic прекратит использовать самолеты Boeing-737 уже в 2019г
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Президент Афганистана в четверг встретится с туркменским коллегой в Ашхабаде
Путин сообщает о разработке новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" для поражения морских и наземных целей
Штайнмайер обеспокоен сильной поляризацией политических сил в Грузии
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
Nar предоставляет оперативные клиентские услуги абонентам посредством социальных сетей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»