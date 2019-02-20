Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на завершение капремонта здания Иреванского драматического театра в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 2 млн манатов министерству культуры на продолжение капитального ремонта и реконструкцию здания Иреванского Государственного драматического театра в Баку.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены Минфином из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капитальных вложений.

Б.Рустамбеков