Комитет постпредов стран ЕС дал добро на продление индивидуальных санкций в отношении России

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) согласовал в среду продление индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе источник в институтах ЕС.

"Да, сегодня Coreper принял решение о продлении на ближайшие шесть месяцев истекающих в марте индивидуальных санкций против персон и организаций", - сказал собеседник агентства.

"Продлен весь список, кроме умерших за последний период лиц. Они исключены", - добавил он.

На вопрос, входят ли в продленный перечень дополнительные восемь человек в связи с "керченским инцидентом", источник заявил: "Нет, их там нет. Сегодня они не вошли в этот список".