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СНГ 20.02.2019 14:21

Комитет постпредов стран ЕС дал добро на продление индивидуальных санкций в отношении России

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) согласовал в среду продление индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе источник в институтах ЕС.

"Да, сегодня Coreper принял решение о продлении на ближайшие шесть месяцев истекающих в марте индивидуальных санкций против персон и организаций", - сказал собеседник агентства.

"Продлен весь список, кроме умерших за последний период лиц. Они исключены", - добавил он.

На вопрос, входят ли в продленный перечень дополнительные восемь человек в связи с "керченским инцидентом", источник заявил: "Нет, их там нет. Сегодня они не вошли в этот список".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]