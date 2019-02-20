На севере Афганистана могут находиться до 3 тыс. боевиков ИГИЛ - российский посол в Душанбе

Душанбе. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - До 3 тыс. боевиков "Исламского государства" могут находиться на севере Афганистана, заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.
"Есть разные данные, но где-то от 2,5 до 3 тыс. членов ИГИЛ могут находиться в северных районах Афганистана. Безусловно, соседство с такими формированиями опасно. Поэтому надо быть готовыми, чтобы дать соответствующий отпор любым вызовам и угрозам", - приводит слова российского дипломата интернет-издание "Азия-Плюс".
Посол отметил, что многие из боевиков ИГИЛ, обосновавшихся в Афганистане, участвовали в боевых действиях в Сирии.
Вместе с тем российский дипломат высоко оценил боеготовность Вооруженных сил Таджикистана, которые, по его словам, "дадут отпор любым угрозам и вызовам на границе".
"Благодаря таджикским пограничникам, на границе пока всё спокойно, случаи вооружённого проникновения на территорию Таджикистана зарегистрировано не было", - заявил российский посол в Душанбе.
Он также отметил большую роль в обеспечении безопасности 201-ой Российской военной базы в Таджикистане. "Нахождение базы здесь играет очень большую роль с точки зрения укрепления суверенитета и территориальной целостности Таджикистана. Об этом все знают. И даже те люди, которые, возможно, имеют агрессивные планы в отношении Таджикистана. Присутствие российской базы, конечно, является важным фактором безопасности и стабильности в Таджикистане и в Центральной Азии в целом", - сказал И.Ляки-Фролов.
Посол также заявил о роли ОДКБ, которая также является гарантом безопасности в Таджикистане.
"Поэтому у нас есть двойные гарантии того, что мы обеспечим безопасность и стабильность Таджикистана. И совместно, и индивидуально", - сказал российский дипломат.
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