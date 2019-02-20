США должны были честно сказать о причинах своего выхода из ДРСМД, а не использовать надуманные обвинения - Путин

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в том, что они использовали "надуманные обвинения" в адрес РФ, чтобы выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а партнеров Вашингтона по НАТО назвал "подхрюкивающими сателлитами" США.

"Да, действительно с момент заключения этого Договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать этот вид вооружений, а Россия и США - нет, мы сами себя в этом добровольно ограничили. Такое положение дел может вызывать вопросы - это понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из Договора", - сказал В.Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Он напомнил, что в 2002 году США "вышли из ПРО в открытую, по-честному". "Хорошо это или плохо - другой вопрос. Я считаю, что плохо, но по-честному", - заметил В.Путин.

А сейчас, по мнению президента РФ, США действуют следующим образом: "Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных".

"Да еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам

Президент РФ назвал односторонний выход США из ДРСМД "самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений". "Поэтому просто вынужден остановиться на этом чуть подробнее", - сказал В.Путин в заключительной части Послания.