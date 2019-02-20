США должны были честно сказать о причинах своего выхода из ДРСМД, а не использовать надуманные обвинения - Путин

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в том, что они использовали "надуманные обвинения" в адрес РФ, чтобы выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а партнеров Вашингтона по НАТО назвал "подхрюкивающими сателлитами" США.
"Да, действительно с момент заключения этого Договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать этот вид вооружений, а Россия и США - нет, мы сами себя в этом добровольно ограничили. Такое положение дел может вызывать вопросы - это понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из Договора", - сказал В.Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.
Он напомнил, что в 2002 году США "вышли из ПРО в открытую, по-честному". "Хорошо это или плохо - другой вопрос. Я считаю, что плохо, но по-честному", - заметил В.Путин.
А сейчас, по мнению президента РФ, США действуют следующим образом: "Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных".
"Да еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам
Президент РФ назвал односторонний выход США из ДРСМД "самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений". "Поэтому просто вынужден остановиться на этом чуть подробнее", - сказал В.Путин в заключительной части Послания.
Врио губернатора Санкт-Петербурга планирует визит в Азербайджан
Министр обороны Азербайджана обсудил с посолом Кореи в Баку вопросы военного сотрудничества
Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 двусторонних документов
Европа с нетерпением ждет начала поставок азербайджанского газа в 2020 году – Эттингер
Пассажироперевозки в Азербайджане посредством морского транспорта в январе 2019г увеличились на 71%
airBaltic прекратит использовать самолеты Boeing-737 уже в 2019г
Турция в 2018 году вновь стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян
Большинство европейских компаний не ставит цели сократить выбросы углекислого газа - опрос
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на завершение капремонта здания Иреванского драматического театра в Баку
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
Nar предоставляет оперативные клиентские услуги абонентам посредством социальных сетей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»