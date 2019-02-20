Путин пообещал, что Россия не станет первой размещать Европе ракеты средней и меньшей дальности

Россия не собирается первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин в связи с выходом США из Договора о РСМД.

"Я уже говорил, но хочу повторить, это очень важно. Повторяю это специально: Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе", - сказал В.Путин, оглашая послание Федеральному Собранию в среду и говоря о выходе США из ДРСМД.