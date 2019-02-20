Президент Афганистана в четверг встретится с туркменским коллегой в Ашхабаде

Президент Афганистана Ашраф Гани в четверг в Ашхабаде встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, говорится в сообщении, опубликованном на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.
Президенты обсудят развитие туркменско-афганских отношений в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров планируется подписание большого пакета двухсторонних документов, говорится в сообщении.
В настоящее время на территории Афганистана ведется строительство инициированных туркменской стороной масштабных инфраструктурных проектов, в их числе транснациональный газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), транзитно-транспортный "Лазуритовый коридор".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»