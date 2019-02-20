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Дальнее зарубежье 20.02.2019 17:44

Президент Афганистана в четверг встретится с туркменским коллегой в Ашхабаде

Президент Афганистана Ашраф Гани в четверг в Ашхабаде встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, говорится в сообщении, опубликованном на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

Президенты обсудят развитие туркменско-афганских отношений в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров планируется подписание большого пакета двухсторонних документов, говорится в сообщении.

В настоящее время на территории Афганистана ведется строительство инициированных туркменской стороной масштабных инфраструктурных проектов, в их числе транснациональный газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), транзитно-транспортный "Лазуритовый коридор".

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]