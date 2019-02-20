Газпром будет комментировать Газовую директиву ЕС после ее принятия

Руководство "Газпрома" считает возможным комментировать новую газовую директиву Европейского Союза только после ее принятия.

"Вот когда она будет, тогда и будем обсуждать", - сказал председатель правления газового концерна Алексей Миллер журналистам.

Как сообщалось, представители правительств Евросоюза и Европарламент одобрили пересмотр законодательства по газовому рынку, уменьшив при этом барьеры для проекта "Северный поток 2".

В соглашении, достигнутом во вторник вечером в Страсбурге, сохранено предложение, которое стало результатом компромисса между Германией и Францией и предусматривает послабления для российского газопровода.

Законопроект основывается на правилах ЕС, которые не позволяют поставщикам газа контролировать транспортировку и требуют обеспечения третьим сторонам доступа к газопроводам.

План Франции и Германии отказывает регуляторам Дании в праве на решающее слово по "Северному потоку 2" и дает соответствующие полномочия в первую очередь властям Германии, которые могут запросить исключения из требований ЕС об открытии рынка, если это не навредит конкуренции или поставкам.

К настоящему времени оператор проекта "Северный поток 2" получил национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию, кроме Дании.

Дания затянула процесс выдачи разрешения, приняв законодательство, которое позволяет наложить вето на прокладку газопровода по своей территории. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в июне прошлого года заявил, что предлагает вынести обсуждение проекта "Северный поток 2" на общеевропейский уровень.

Оператор "Северного потока 2" подал также заявку на прокладку газопровода по другому маршруту, который не затрагивает территориальные воды Дании, а проходит в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Однако компания не отозвала и первоначальную заявку.

На следующей неделе достигнутое во вторник соглашение должны рассмотреть дипломаты стран ЕС. Поддержка с их стороны открыла бы путь к финальному утверждению на уровне правительств ЕС и Европарламента, которое обычно носит формальный характер после достижения основных договоренностей.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность - более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. "Газпром" начал строительство газопровода в прошлом году и намерен достроить его до конца текущего года.