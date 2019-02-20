ЮГК способствует диверсификации и развитию экономик стран-партнеров – президент Азербайджана

Реализация проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) сыграет значительную роль в диверсификации и развитии экономики Азербайджана и стран-партнеров, заявил президент Ильхам Алиев.

«Проект ЮГК, меняя европейскую энергетическую карту, имеет исключительное значение в развитии сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом», - заявил И.Алиев на V заседании министров в рамках Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора».

Глава государства отметил активное участие Европейской комиссии в реализации ЮГК, отметив хорошие результаты совместного сотрудничества.

И.Алиев также подчеркнул участие в данном процессе Великобритании и США, отметив, что Лондон и Вашингтон «всегда поддерживают энергетические инициативы Баку».

По его словам, три из четырех сегментов ЮГК уже функционируют. Президент отметил большой прогресс в строительстве Транс-Адриатического трубопровода (TAP), являющегося четвертым сегментом проекта.

«Диверсификация источников и маршрутов поставок означает изменение энергетической карты Европы», - подчеркнул И.Алиев.

Он отметил, что в рамках ЮГК создан «широкий международный формат сотрудничества».

Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд. Его участниками являются в настоящее время 7 стран.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Р.Бабаев