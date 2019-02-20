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СНГ 20.02.2019 17:34

Путин сообщает о разработке новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" для поражения морских и наземных целей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ведется успешная работа над созданием ракеты "Циркон", способной поражать наземные и морские цели.

"Сегодня считаю возможным также проинформировать вас еще об одной перспективной новинке. Помните, в прошлый раз я говорил, что есть еще, что сказать, но пока рановато. Потихонечку будем рассказывать, что у нас там в загашнике", - сказал В.Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному Собранию РФ.

"Так вот: еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена. А именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов, а дальность - более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели", - заявил президент РФ.

В.Путин сообщил, что применение ракеты "Циркон" предусмотрено "с морских носителей - серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр".

"Все это будет для нас не затратным", - отметил глава государства.

В.Путин заявил: "Для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой "Вооружение", Военно-морскому флоту России будут переведены семь новых многоцелевых подводных лодок, и в ближайшее время будут заложены пять надводных кораблей дальней морской зоны и еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года".

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Тэги: РОССИЯ, ГИПЕРЗВУК, "ЦИРКОН", ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]