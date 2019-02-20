Работы по строительству газопровода TAP выполнены на 87% - президент Азербайджана

Работы по строительству Транс-Адриатического газопроводп (TAP) выполнены на 87%, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Объем выполненных работ по проекту ТАР за последний год существенно увеличился. Сегодня эта цифра составляет 87%, тогда как в прошлом году (в феврале 2018 года - ИФ) составляла 67%»,- сказал И.Алиев в среду в Баку на пятой встрече министров в рамках консультативного совета проекта Южный газовый коридор.

По его словам, прогресс по строительству TAP позволяет рассчитывать в 2020 году на «хорошие результаты».

И.Алиев сообщил, что TAP является четвертым компонентом проекта ЮГК, три других компонента уже функционируют. «В частности, по газопроводу TANAP в Турцию уже поставлено более 1 млрд кубометров азербайджанского газа», - сказал президент.

Глава государства добавил, что в настоящее время единственным источником ЮГК является газ, добываемый с месторождения Шах-Дениз. «В Азербайджане ведется работа по разработке новых месторождений газа. Например, Абшерон, Умид, Бабек. Поэтому со временем, появятся новые источники газа для ЮГК», - отметил И.Алиев.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. В 2020 году TAP будет готов к приему азербайджанского газа.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд. Его участниками являются в настоящее время 7 стран.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Ф.Исазаде