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Экология 20.02.2019 15:18

Большинство европейских компаний не ставит цели сократить выбросы углекислого газа - опрос

Большинство европейских компаний не ставит перед собой цель сократить выбросы парниковых газов, хотя 80% видят изменение климата угрозой для бизнеса, говорится в ежегодном исследовании Проекта по раскрытию информации о выбросах углекислого газа (Carbon Disclosure Project, CDP).

Согласно результатам опроса, среди компаний, которые поставили климатические цели, лишь треть имеет экологическую программу на период после 2025 года.

В этом году в исследовании CDP участвовали 849 европейских компаний в 23 странах, объем их совокупных выбросов составляет приблизительно 2,3 млрд тонн.

Управляющий директор CDP в Европе Стивен Теббе высоко оценил распространение экологической информации в бизнес-сегменте региона, поскольку европейские компании на данный момент составляют половину списка CDP с наилучшими экологческими показателями.

Несмотря на то, что треть опрошенных компаний сообщила об увеличении выбросов углекислого газа и 53% опрошенных компаний еще не достигли климатических целей, 58% сообщили о сокращении выброса углерода в 2018 году. В общей сложности выбросы углекислого газа снизились на 85 млн тонн, что эквивалентно ежегодному объему загрязнения такой страны, как Австрия.

CDP - международная некоммерческая организация, которая изучает воздействие на окружающую среду и оценивает полноту раскрытия информации компаниями, степень их осведомленности и управление экологическими рисками, а также передовые практики, связанные с лидерством в области охраны окружающей среды. CDP стимулирует компании и правительства снижать выбросы парниковых газов, экономить водные ресурсы и сохранять леса.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ВЫБРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]