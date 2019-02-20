Большинство европейских компаний не ставит цели сократить выбросы углекислого газа - опрос

Большинство европейских компаний не ставит перед собой цель сократить выбросы парниковых газов, хотя 80% видят изменение климата угрозой для бизнеса, говорится в ежегодном исследовании Проекта по раскрытию информации о выбросах углекислого газа (Carbon Disclosure Project, CDP).
Согласно результатам опроса, среди компаний, которые поставили климатические цели, лишь треть имеет экологическую программу на период после 2025 года.
В этом году в исследовании CDP участвовали 849 европейских компаний в 23 странах, объем их совокупных выбросов составляет приблизительно 2,3 млрд тонн.
Управляющий директор CDP в Европе Стивен Теббе высоко оценил распространение экологической информации в бизнес-сегменте региона, поскольку европейские компании на данный момент составляют половину списка CDP с наилучшими экологческими показателями.
Несмотря на то, что треть опрошенных компаний сообщила об увеличении выбросов углекислого газа и 53% опрошенных компаний еще не достигли климатических целей, 58% сообщили о сокращении выброса углерода в 2018 году. В общей сложности выбросы углекислого газа снизились на 85 млн тонн, что эквивалентно ежегодному объему загрязнения такой страны, как Австрия.
CDP - международная некоммерческая организация, которая изучает воздействие на окружающую среду и оценивает полноту раскрытия информации компаниями, степень их осведомленности и управление экологическими рисками, а также передовые практики, связанные с лидерством в области охраны окружающей среды. CDP стимулирует компании и правительства снижать выбросы парниковых газов, экономить водные ресурсы и сохранять леса.
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