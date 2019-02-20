Из последнего оплота ИГ в Сирии эвакуируют мирных жителей - СМИ

Несколько грузовиков, перевозящих мирных жителей, выехали из последнего оплота террористической группировки ИГ, сообщает в среду агентство Associated Press.
По данным агентства, через гуманитарный коридор, используемый в последние несколько недель для эвакуации мирных жителей с удерживаемой террористами территории вдоль Евфрата, выехали как минимум восемь грузовых автомобилей.
В грузовиках находятся дети, женщины и мужчины, отмечает агентство.
Пока неясно, скрываются ли среди эвакуируемых людей террористы ИГ, отмечается в сообщении. Курдские Сирийские демократические силы подтвердили, что грузовики были предназначены для перевозки мирных жителей.
На территории, где находится поселение Багуз, могут скрываться порядка 300 боевиков ИГ, отмечает агентство. Помимо этого, там остается несколько сотен мирных жителей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»