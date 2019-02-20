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СНГ 20.02.2019 18:20

Россия построит более 20 кораблей дальней морской зоны до 2027 года - Путин

Российский Военно-морской флот до 2027 года получит 21 корабль, способных действовать в дальней морской зоне, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой "Вооружение", Военно-морскому флоту России будут переведены семь новых многоцелевых подводных лодок, и в ближайшее время будут заложены пять надводных кораблей дальней морской зоны и еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года", - сказал В.Путин в послании Федеральному собранию РФ.

В данном случае речь может идти о фрегатах проекта 22350 - 22350М. Корабли первого проекта строятся сейчас на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Возможно, речь также идет об эсминцах типа "Лидер".

Как заявил 12 февраля заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, "готовятся к подписанию новые контракты с "Северной верфью"". Сейчас на "Северной верфи" в строительстве три фрегата, пять корветов и судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]