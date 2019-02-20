Россия построит более 20 кораблей дальней морской зоны до 2027 года - Путин

Российский Военно-морской флот до 2027 года получит 21 корабль, способных действовать в дальней морской зоне, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой "Вооружение", Военно-морскому флоту России будут переведены семь новых многоцелевых подводных лодок, и в ближайшее время будут заложены пять надводных кораблей дальней морской зоны и еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года", - сказал В.Путин в послании Федеральному собранию РФ.

В данном случае речь может идти о фрегатах проекта 22350 - 22350М. Корабли первого проекта строятся сейчас на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Возможно, речь также идет об эсминцах типа "Лидер".

Как заявил 12 февраля заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, "готовятся к подписанию новые контракты с "Северной верфью"". Сейчас на "Северной верфи" в строительстве три фрегата, пять корветов и судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".