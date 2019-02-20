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Дальнее зарубежье 20.02.2019 18:26

Северокорейская делегация посетила в Ханое отель, в котором может остановиться Ким Чен Ын

Северокорейские представители посетили отель во вьетнамском Ханое, где, как считается, может остановиться лидер КНДР Ким Чен Ын на время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, запланированных на 27-28 февраля, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

Речь идет о пятизвездочном отеле Sofitel Legend Metropole Hanoi, расположенном в центре города в историческом здании 1901 года постройки. Из факта посещения делегацией КНДР этой гостиницы агентство делает вывод, что, вероятно, именно в ней планирует остановиться в Ханое Ким Чен Ын.

"Ренхап" напоминает, что именно в этом отеле Д.Трамп останавливался во время своего визита в эту страну в 2017 году.

Тем не менее, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, отмечается в сообщении агентства.

Согласно данным сервиса бронирования отелей Booking.com, номера в Sofitel Legend Metropole Hanoi оформлены в классическом и неоклассическом французском стиле. В нем подают, в частности, фирменные блюда вьетнамской кухни. В гостинице работают несколько баров и ресторанов, в том числе, ресторан французской кухни.

Согласно данным Booking.com, все номера на время саммита лидеров КНДР и США (27-28 февраля) уже забронированы. Стоимость номера в этом отеле варьируется от 20 тыс. рублей до 70 тыс. рублей за ночь. Самый дорогой номер вмещает трех человек, его площадь - 64 квадратных метра, в нем есть спальня и гостиная.

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Тэги: КНДР, США, САММИТ, ОТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]