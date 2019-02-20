Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 двусторонних документов

Азербайджан и Турция планируют расширить договорно-правовую базу, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе (парламенте).
Договорно-правовая база между двумя странами составляет до 230 соглашений.
«В настоящее время ведется работа по подготовке к подписанию еще около 30 документов о двустороннем сотрудничестве», - отметили в парламенте.
В законодательном органе подчеркнули, что Азербайджан и Турция наращивают взаимный товарооборот. «В 2017 году взаимный товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил $2,6 млрд, в 2018 г. – превысил $3,4 млрд», - отметили в парламенте.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»