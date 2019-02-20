Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 двусторонних документов

Азербайджан и Турция планируют расширить договорно-правовую базу, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе (парламенте).

Договорно-правовая база между двумя странами составляет до 230 соглашений.

«В настоящее время ведется работа по подготовке к подписанию еще около 30 документов о двустороннем сотрудничестве», - отметили в парламенте.

В законодательном органе подчеркнули, что Азербайджан и Турция наращивают взаимный товарооборот. «В 2017 году взаимный товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил $2,6 млрд, в 2018 г. – превысил $3,4 млрд», - отметили в парламенте.

Р.Бабаев