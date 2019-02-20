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Внешняя политика 20.02.2019 15:49

Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 двусторонних документов

Азербайджан и Турция планируют расширить договорно-правовую базу, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе (парламенте).

Договорно-правовая база между двумя странами составляет до 230 соглашений.

«В настоящее время ведется работа по подготовке к подписанию еще около 30 документов о двустороннем сотрудничестве», - отметили в парламенте.

В законодательном органе подчеркнули, что Азербайджан и Турция наращивают взаимный товарооборот. «В 2017 году взаимный товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил $2,6 млрд, в 2018 г. – превысил $3,4 млрд», - отметили в парламенте.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ТОВАРООБОРОТ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]