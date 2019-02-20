Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $66 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в среду, однако держатся близко к максимальным за три месяца отметкам.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:41 снизилась на $0,48 (0,72%), до $65,98 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (0,55%) - до $55,78 за баррель. Торги мартовским фьючерсом завершатся в среду. Цена более активно торгуемого апрельского контракта уменьшилась на $0,33 (0,58%) - до $56,12 за баррель.
"В целом ситуация на рынке нефти конструктивная, - говорит старший стратег сырьевого рынка в ING Bank NV Уоррен Питерсон. - Саудовская Аравия демонстрирует твердое намерение восстановить баланс на рынке, сокращая добычу сильнее, чем того требуют условия соглашения".
Вместе с тем эксперт отметил, что для североамериканского рынка ситуация чуть менее оптимистичная из-за стабильного роста запасов нефти в США.
Данные Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США будут обнародованы в среду, а официальный отчет американского Минэнерго выйдет в четверг.
По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млрд баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов снизились.
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