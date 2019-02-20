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Транспорт и связь 20.02.2019 15:58

airBaltic прекратит использовать самолеты Boeing-737 уже в 2019г

Латвийская авиакомпания airBaltic прекратит использование имеющихся в ее флоте самолетов Boeing-737 уже осенью 2019 года - на год раньше, чем планировалось изначально, говорится в сообщении компании.

Таким образом, единственными самолетами с реактивным двигателем в авиафлоте airBaltic будут Airbus (A220-300). В настоящее время во флоте airBaltic 14 самолетов A220-300, еще восемь поступят в этом году.

В конце 2018 года airBaltic прекратила использование трех самолетов Boeing-737-500. В настоящее время во флоте авиакомпании остаются шесть самолетов Boeing-737-300 и два самолета Boeing-737-500.

Как сообщалось, в 2018 году airBaltic перевезла рекордное количество пассажиров, увеличив показатель на 17% - до 4,1 млн человек.

airBaltiс выполняет прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения, расположенных в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Кроме того, перевозчик выполняет ряд прямых рейсов из Таллина и Вильнюса.

В настоящее время 80% акций авиакомпании принадлежат латвийскому государству, 20% - финансовому инвестору - компании Aircraft Leasing 1, приобретенной в 2017 году датским предпринимателем Ларсом Туэсеном.

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Тэги: ЛАТВИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ЗАМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]