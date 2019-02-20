Три британских депутата-консерватора вышли из партии на фоне Brexit

Группа из трех депутата от Консервативной партии Великобритании решили покинуть партию, сообщила в среду в Twitter член палаты общин Анна Сурби.

Кроме А.Сурби из партии решили выйти Хайди Аллен и Сара Вулластон.

В письме депутатов, опубликованном А.Сурби в Twitter, говорится, что к решению их побудило излишнее сближение правительства с Демократической юнионистской партией и исследовательской группой European Research Group (ERG), в которую, по данным СМИ, входят порядка 60 членов Консервативной партии. Члены этой исследовательской группы, утверждают СМИ, являются сторонниками радикального варианта Brexit.

"Мы считаем, что больше не можем оставаться в партии, сформировавшей правительство, политика которого и приоритеты находятся в такой власти ERG и Демократической юнионистской партии. Brexit преобразил Консервативную партию, сведя на нет все усилия по ее модернизации", - заявили депутаты.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что она расстроена решением депутатов, отметив, что "конечно, вопрос членства Великобритании в ЕС был источником разногласий, как в нашей партии, так и в нашей стране на протяжении долгого времени".

Поддержка Демократической юнионистской партии была необходима Т.Мэй для того, чтобы провести свою сделку по Brexit через парламент. В настоящее время Т.Мэй пытается внести изменения в "страховочный план" по ирландской границе, входящий в соглашение по Brexit, что также рассматривается как попытка пойти на компромисс с этой партией.

Вышедшие из Консервативной партии депутаты заявили о намерении присоединиться к независимой группе, сформированной ранее в британском парламенте депутатами, покинувшими Лейбористскую партию.

В начале недели сразу семь британских депутатов в понедельник объявили, что выходят из Лейбористской партии, так как недовольны ее руководством.

Лусиана Бергер, одна из тех, кто решил покинуть партию, заявила, что Лейбористская партия стала "институционально антисемитской".

Еще один член парламента Крис Лесли заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин предает Европу, позволяя властям Великобритании провести Brexit, и не выступая за новый референдум.

Среди пожелавших покинуть Лейбористскую партию также Чука Умунна, который с 2011 по 2015 годы был теневым министром по бизнесу и инновациям, Анджела Смит, Майк Гейпс (с 2005 по 2010 был председателем комитета по иностранным делам), Гэвин Шукер и Энн Коффи.

В среду к депутатам присоединилась восьмая лейбористка - Джоан Райан.