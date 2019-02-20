Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0258 GBR   2.2203 TRY   0.3215

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

Дальнее зарубежье 20.02.2019 18:48

Три британских депутата-консерватора вышли из партии на фоне Brexit

Группа из трех депутата от Консервативной партии Великобритании решили покинуть партию, сообщила в среду в Twitter член палаты общин Анна Сурби.

Кроме А.Сурби из партии решили выйти Хайди Аллен и Сара Вулластон.

В письме депутатов, опубликованном А.Сурби в Twitter, говорится, что к решению их побудило излишнее сближение правительства с Демократической юнионистской партией и исследовательской группой European Research Group (ERG), в которую, по данным СМИ, входят порядка 60 членов Консервативной партии. Члены этой исследовательской группы, утверждают СМИ, являются сторонниками радикального варианта Brexit.

"Мы считаем, что больше не можем оставаться в партии, сформировавшей правительство, политика которого и приоритеты находятся в такой власти ERG и Демократической юнионистской партии. Brexit преобразил Консервативную партию, сведя на нет все усилия по ее модернизации", - заявили депутаты.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что она расстроена решением депутатов, отметив, что "конечно, вопрос членства Великобритании в ЕС был источником разногласий, как в нашей партии, так и в нашей стране на протяжении долгого времени".

Поддержка Демократической юнионистской партии была необходима Т.Мэй для того, чтобы провести свою сделку по Brexit через парламент. В настоящее время Т.Мэй пытается внести изменения в "страховочный план" по ирландской границе, входящий в соглашение по Brexit, что также рассматривается как попытка пойти на компромисс с этой партией.

Вышедшие из Консервативной партии депутаты заявили о намерении присоединиться к независимой группе, сформированной ранее в британском парламенте депутатами, покинувшими Лейбористскую партию.

В начале недели сразу семь британских депутатов в понедельник объявили, что выходят из Лейбористской партии, так как недовольны ее руководством.

Лусиана Бергер, одна из тех, кто решил покинуть партию, заявила, что Лейбористская партия стала "институционально антисемитской".

Еще один член парламента Крис Лесли заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин предает Европу, позволяя властям Великобритании провести Brexit, и не выступая за новый референдум.

Среди пожелавших покинуть Лейбористскую партию также Чука Умунна, который с 2011 по 2015 годы был теневым министром по бизнесу и инновациям, Анджела Смит, Майк Гейпс (с 2005 по 2010 был председателем комитета по иностранным делам), Гэвин Шукер и Энн Коффи.

В среду к депутатам присоединилась восьмая лейбористка - Джоан Райан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, ПАРТИЯ, ВЫХОД


Похожие новости


Новым председателем Консервативной партии Британии стал министр по миграции Брендон Льюис

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]