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Дальнее зарубежье 20.02.2019 19:02

Власти США предупредили об опасности переливания крови для лечения возрастных заболеваний

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США обнародовало предупреждение, в котором настоятельно рекомендует воздержаться от переливания плазмы крови для лечения связанных с возрастом заболеваний, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы предупреждаем пациентов и медицинские учреждения о том, что методы лечения с использованием плазмы крови молодых доноров не прошли должного тестирования ", - говорится в совместном заявлении главы FDA США Скотта Готлиба и директора Центра по оценке и исследованию биологических препаратов Питера Маркса.

Переливания плазмы крови используются в медицинской практике для лечения заболеваний, связанных с нарушениями свертываемости крови, а также при кровопотерях.

Однако в последнее время FDA неоднократно получало жалобы на то, что медицинские центры предлагают услугу переливания крови молодых людей пожилым клиентам, рекламируя такие процедуры в качестве средства против возрастных заболеваний. Стоимость таких процедур может составлять несколько тысяч долларов, несмотря на недостаточное количество клинических исследований, которые могли бы подтвердить безопасность такого лечения.

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Тэги: США, ЛЕЧЕНИЕ, РЕГУЛЯТОР, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]