Власти США предупредили об опасности переливания крови для лечения возрастных заболеваний

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США обнародовало предупреждение, в котором настоятельно рекомендует воздержаться от переливания плазмы крови для лечения связанных с возрастом заболеваний, сообщает The Wall Street Journal.
"Мы предупреждаем пациентов и медицинские учреждения о том, что методы лечения с использованием плазмы крови молодых доноров не прошли должного тестирования ", - говорится в совместном заявлении главы FDA США Скотта Готлиба и директора Центра по оценке и исследованию биологических препаратов Питера Маркса.
Переливания плазмы крови используются в медицинской практике для лечения заболеваний, связанных с нарушениями свертываемости крови, а также при кровопотерях.
Однако в последнее время FDA неоднократно получало жалобы на то, что медицинские центры предлагают услугу переливания крови молодых людей пожилым клиентам, рекламируя такие процедуры в качестве средства против возрастных заболеваний. Стоимость таких процедур может составлять несколько тысяч долларов, несмотря на недостаточное количество клинических исследований, которые могли бы подтвердить безопасность такого лечения.
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