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Дальнее зарубежье 20.02.2019 16:28

Эстония готовится к войне - представитель Минобороны

Характер инвестиций Эстонии в оборону показывает, что государство готовится к войне, заявил в среду начальник отдела оборонных инвестиций эстонского военного ведомства Кусти Сальм (Kusti Salm).

"Самое важное, что я сейчас скажу, - несмотря на то, что это политически немного некорректно, но с реальными инвестициями в оборону и строительством сил обороны, мы, по сути, готовимся сегодня к войне", - цитирует его выступление на конференции по экономической безопасности "Eesti 100Pluss Visioon" газета Postimees.

"Это не только игры в оборону по учебникам или экономическое обеспечение министерства обороны и Сил обороны. Реально закупки, которые мы сегодня осуществляем, то, какую подготовку проводим, это связанная с ситуацией безопасности подготовка к войне. Это ничто иное", - подчеркнул представитель Минобороны Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ОБОРОНА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]