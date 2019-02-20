Эстония готовится к войне - представитель Минобороны

Характер инвестиций Эстонии в оборону показывает, что государство готовится к войне, заявил в среду начальник отдела оборонных инвестиций эстонского военного ведомства Кусти Сальм (Kusti Salm).
"Самое важное, что я сейчас скажу, - несмотря на то, что это политически немного некорректно, но с реальными инвестициями в оборону и строительством сил обороны, мы, по сути, готовимся сегодня к войне", - цитирует его выступление на конференции по экономической безопасности "Eesti 100Pluss Visioon" газета Postimees.
"Это не только игры в оборону по учебникам или экономическое обеспечение министерства обороны и Сил обороны. Реально закупки, которые мы сегодня осуществляем, то, какую подготовку проводим, это связанная с ситуацией безопасности подготовка к войне. Это ничто иное", - подчеркнул представитель Минобороны Эстонии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»