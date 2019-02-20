Трамп пожелал удачи сенатору Сандерсу в президентской гонке, при этом назвав его сумасшедшим

Президент США Дональд Трамп в среду нелестно отозвался о независимом сенаторе Берни Сандерсе, объявившем на этой неделе о решении участвовать в борьбе за пост главы государства.

"Сумасшедший Берни только что присоединился к гонке. Желаю ему всего наилучшего", - написал Д.Трамп в Twitter.

В последние месяцы многие аналитики отмечали, что Б.Сандерс - один из политиков, у которых, вероятно, будет больше всего шансов одержать победу на праймериз Демократической партии. Д.Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал Б.Сандерса за крайне левые политические взгляды.

Во вторник сенатор от штата Вермонт Б.Сандерс объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента США на выборах, которые запланированы на 2020 год.

"Мы начали политическую революцию в кампании 2016 года, и сейчас настало время двигаться вперед", - объявил он в эфире радиостанции Vermont Public Radio.

Б.Сандерс, являющийся независимым сенатором, будет бороться за должность главы государства от Демократической партии США.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании будет выступать против идей и инициатив Д.Трампа. Сенатор заявил, что, по его мнению, "нынешний обитатель Белого дома позорит страну".

"Я думаю, он патологический лжец. Я также думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который набирает дешевые политические очки, издеваясь над меньшинствами, чаще всего над мигрантами без документов", - заявил он.

Б.Сандерс баллотировался на пост президента США от Демократической партии в 2016 году, но проиграл Хиллари Клинтон в ходе праймериз. Тем не менее, многие эксперты отметили, что сенатор все же сумел навязать Х.Клинтон серьезную борьбу, несмотря на то, что располагал значительно меньшими финансовыми ресурсами и меньшей поддержкой внутри Демпартии.

Б.Сандерсу 77 лет. Сенатор отметил, что у него прекрасное здоровье и он полон энергии и жизненных сил.