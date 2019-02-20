Берлин не изменил позицию по ДРСМД после послания Путина, заявляют в Германии

Позиция Берлина по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после заявлений президента РФ Владимира Путина по этой теме не изменилась, Германия по-прежнему призывает РФ соблюдать договор, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Правительству по-прежнему ясно - Россия призывается соблюдать ДРСМД, это посыл, который мы повторяем неделями и месяцами. Глава МИД ФРГ говорил в Мюнхене со своим коллегой на эту тему, нам понятно, что разоружение - это основной принцип, и речь должна идти о том, чтобы соблюдать договоры", - заявила М.Адебар.
В свою очередь официальный представитель правительства Ульрике Деммер сказала, что правительство ФРГ призывает Россию "спасти договор", пострадавший от "ее противоречащих договору действий".
"Время есть, пока не прошел срок в шесть месяцев", - добавила У.Деммер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»