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Дальнее зарубежье 20.02.2019 19:20

Берлин не изменил позицию по ДРСМД после послания Путина, заявляют в Германии

Позиция Берлина по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после заявлений президента РФ Владимира Путина по этой теме не изменилась, Германия по-прежнему призывает РФ соблюдать договор, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Правительству по-прежнему ясно - Россия призывается соблюдать ДРСМД, это посыл, который мы повторяем неделями и месяцами. Глава МИД ФРГ говорил в Мюнхене со своим коллегой на эту тему, нам понятно, что разоружение - это основной принцип, и речь должна идти о том, чтобы соблюдать договоры", - заявила М.Адебар.

В свою очередь официальный представитель правительства Ульрике Деммер сказала, что правительство ФРГ призывает Россию "спасти договор", пострадавший от "ее противоречащих договору действий".

"Время есть, пока не прошел срок в шесть месяцев", - добавила У.Деммер.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ФРГ, ДРСМД, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]