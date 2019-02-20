Призыв Трампа вернуть на родину боевиков из Сирии адресован Западной Европе, считает Богданов

В Москве исходят из того, что президент США Дональд Трамп обращался к западноевропейским странам, когда призывал вернуть на родину захваченных американцами в Сирии иностранных террористов-боевиков.
"Я исхожу из того, что он говорил про западноевропейские страны", - сказал журналистам в среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Так он ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы данные о том, были ли россияне среди захваченных американцами террористов.
"Они же назвали три страны, насколько я помню. В своем заявлении президент США обращался к Франции, Великобритании, Германии", - отметил дипломат.
В конце минувшей недели Д.Трамп призвал вернуть на родину и осудить более 800 захваченных в Сирии боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ), прибывших туда из Европы.
"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать назад более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать суду", - написал Д.Трамп в Twitter.
Если союзники не займутся решением вопроса с боевиками, то США будут вынуждены отпустить их, отметил американский президент. "Альтернатива не очень хорошая, она состоит в том, что нам придется отпустить их. США не хотят смотреть, как эти боевики ИГ распространяются по Европе, куда, как ожидается, они направятся", - сказал Д.Трамп.
Агентство Bloomberg отмечает, что, по подсчетам американских властей, в настоящее время курдские бойцы в Сирии содержат в заключении порядка 800 боевиков ИГ из четырех десятков стран. Число членов семей этих боевиков может достигать порядка 4 тыс. человек, считает агентство.
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