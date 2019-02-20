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Туризм 20.02.2019 16:44

Турция в 2018 году вновь стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян

Турция в 2018 году вновь заняла первое место среди зарубежных стран по числу поездок россиян, также в первой тройке самых популярных направлений отдыха - Таиланд и Италия следует из опубликованной в среду статистики погранслужбы ФСБ РФ.

В общей сложности, по данным ведомства, россияне совершили в 2018 году 16,2 млн туристических поездок за рубеж, на 12,5% больше, чем годом ранее - 14,4 млн.

Всего Турцию посетили 4,5 млн российских туристов, что на 33% больше, чем годом ранее. Общее число побывавших в стране россиян достигает почти 6 млн. Второе место по турпотоку занял Таиланд, где число российских туристов составило 852 тыс., в то время как в 2017 году их было 821,6 тыс. (плюс 3%). Замыкает тройку лидеров Италия, куда туристы из России совершили в прошлом году 804 тыс. поездок.

На четвертом месте - Испания (780,2 тыс. поездок из России), прирост составил 2%. ОАЭ расположились на пятой строчке, число прибытий российских туристов в эмираты в 2018 году составило почти 749,5 тысяч. За ними следуют Китай (739,2 тыс. поездок, минус 15%), Германия (691 тыс., плюс 6,5%), Греция (672 тыс., минус 3%) и Кипр (627,6 тыс. прибытий, минус 5%). Замыкает первую десятку Тунис, куда число поездок российских туристов в 2018 году составило 554,3 тыс. Это на 17% больше, чем в 2017 году.

Во Вьетнам россияне совершили 429,85 тыс. поездок в 2018 году с целью туризма, в то время как годом ранее их было меньше - 422,4 тысячи. Во вторую десятку также попали Чехия (377,4 тыс. прибытий), Болгария (360,7 тыс.) и Франция (326,7 тыс.).

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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ВЫЕЗД, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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