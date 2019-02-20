Иран обвинил США в лицемерии в связи с планом передачи ядерных технологий Эр-Рияду

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в среду обвинил США в лицемерии и игнорировании нарушения прав человека в Саудовской Аравии.

"Сначала расчленение журналиста, а теперь - незаконная продажа ядерных технологий Саудовской Аравии полностью раскрывают лицемерие США", - написал Дж.Зариф в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что возглавляемый демократами комитет палаты представителей США начал расследование на фоне подозрений, что Белый дом планировал передать Саудовской Аравии ядерные технологии, в частности построить на территории королевства ядерные реакторы. За передачу технологий, сообщают СМИ, выступали компании связанные с президентом США Дональдом Трампом.

Американские конгрессмены утверждают, что такие планы нарушают законы США, запрещающие передачу ядерных технологий, которые можно использовать для развития ядерной программы. Также они считают, что предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерным технологиям может привести к гонке вооружений в регионе.

Также Дж.Зариф в своем "твите" упоминает убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, работавшего на американское издание Washington Post. Журналист был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

США регулярно обвиняют Иран в поддержке терроризма, дестабилизации ситуации в Ближнем Востоке, поставках оружия йеменским повстанцам, разработке баллистических ракет. Также США в прошлом неоднократно заявляли, что Ирану необходимо представить доказательства того, что целью его ядерной программы не является разработка ядерного оружия.

В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее.

5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.