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Транспорт и связь 20.02.2019 16:50

Пассажироперевозки в Азербайджане посредством морского транспорта в январе 2019г увеличились на 71%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе 2019 года составил 145,5 млн человек, что на 1,2% больше показателя января 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 236,1 тыс. человек (рост на 10,1%), морским транспортом – 1,2 тыс. человек (рост на 71,4%), воздушным транспортом – 163,2 тыс. человек (спад на 3,8%), метро – 18,6 млн человек (спад на 0,2%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе текущего года перевезено 126,5 млн пассажиров (рост на 1,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 121,93 млн. пассажиров (рост на 1,4%), такси – 4 млн 567,4 тыс. человек (рост на 2,3%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТРАНСПОРТ, ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]