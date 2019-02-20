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Дальнее зарубежье 20.02.2019 20:05

Израиль представил новейшую авиационную сверхзвуковую бетонобойную ракету

На фоне роста напряженности с Ираном израильский оборонный концерн "Рафаэль" продемонстрировал на авиасалоне AeroIndia в индийском городе Бангалоре новейшую сверхзвуковую бетонобойную ракету класса "воздух-земля", сообщила в среду газета The Jerusalem Post.

Управляемая ракета Rocks большой мощности, которой будут оснащаться израильские истребители-бомбардировщики, предназначена для поражения важнейших укрепленных наземных и подземных объектов, находящихся на большой глубине под землей, которые плотно защищены системами ПВО.

С учетом большой дальности действия ракета может запускаться с боевого самолета за пределами зоны поражения систем противовоздушной обороны противника, в том числе таких, как С-300, размещенных в Сирии и Иране.

При этом, как отмечает сайт Israel Defense, ракета оснащена системой наведения, основанной на визуальном распознавании цели, позволяющей ей достичь цели, несмотря на постановку противником радиоэлектронных помех.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РАКЕТА, АВИАСАЛОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]