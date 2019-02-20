Израиль представил новейшую авиационную сверхзвуковую бетонобойную ракету

На фоне роста напряженности с Ираном израильский оборонный концерн "Рафаэль" продемонстрировал на авиасалоне AeroIndia в индийском городе Бангалоре новейшую сверхзвуковую бетонобойную ракету класса "воздух-земля", сообщила в среду газета The Jerusalem Post.
Управляемая ракета Rocks большой мощности, которой будут оснащаться израильские истребители-бомбардировщики, предназначена для поражения важнейших укрепленных наземных и подземных объектов, находящихся на большой глубине под землей, которые плотно защищены системами ПВО.
С учетом большой дальности действия ракета может запускаться с боевого самолета за пределами зоны поражения систем противовоздушной обороны противника, в том числе таких, как С-300, размещенных в Сирии и Иране.
При этом, как отмечает сайт Israel Defense, ракета оснащена системой наведения, основанной на визуальном распознавании цели, позволяющей ей достичь цели, несмотря на постановку противником радиоэлектронных помех.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»