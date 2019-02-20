В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова

20 февраля 2019 года в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в школе № 27 города Баку прошел открытый урок на тему «Жизнь и творчество Андрея Васнецова», посвященный 95-летию со дня рождения русского и советского монументалиста и живописца.

Урок провела культуролог Сара Джавадзаде, в нем приняла участие председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.