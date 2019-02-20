Штайнмайер обеспокоен сильной поляризацией политических сил в Грузии

Президентские выборы в Грузии, второй тур которых прошел в ноябре, были справедливыми, но прошли в условиях сильной поляризации политических сил, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы интенсивно следили за президентскими выборами в Грузии. Мы увидели и почувствовали, что этот избирательный процесс проходил жестко", - сказал он в среду на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, находящейся с визитом в Германии.

Заявление президента Германии цитируют грузинские телеканалы.

В то же время он отметил, что эти выборы были подготовлены профессионально, хорошо организованы и, по оценкам наблюдателей, включая миссии ОБСЕ, проведены справедливо.

"Мы надеемся, что та сильная поляризация, которая проявилась в ходе избирательного процесса, не останется в Грузии и политические игроки так, как это необходимо в демократии, будут готовы и вернутся к формату сотрудничества", - сказал Ф.-В. Штайнмайер.

Как сообщает в среду администрация президента Грузии, в ходе встречи президентов обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и отношений Грузии с Евросоюзом.

"Была отмечена особая роль Германии в процессе интеграции Грузии в ЕС. Президент Грузии выразила надежду, что отношения между двумя странами перейдут на новый этап", - говорится в сообщении.

В ходе визита в Германию С.Зурабишвили также встретится с канцлером Ангелой Меркель.