Европа с нетерпением ждет начала поставок азербайджанского газа в 2020 году – Эттингер

Европейский союз с нетерпением ждет начала поставок азербайджанского газа в Европу в 2020 году, заявил комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Еврокомиссии Гюнтер Эттингер.

«С нетерпением ждем начала в 2020 году поставок азербайджанского газа в Европу в рамках Южного газового коридора», - сказал Г.Эттингер в среду в Баку на пятой встрече министров в рамках консультативного совета проекта ЮГК.

По его словам, ЕС сделает «все для начала таких поставок».

Г.Эттингер назвал ЮГК «стратегическим проектом для ЕС, так как он обеспечивает новый источник и маршрут поставок газа в Европу».

Еврокомиссар добавил, что ЮГК будет реализован своевременно и обойдется дешевле, чем предполагалось ранее.

Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд. Его участниками являются в настоящее время 7 стран.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

А.Азизов