Врио губернатора Санкт-Петербурга планирует визит в Азербайджан

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует визит в Азербайджан, сообщает российское Федеральное агентство новостей.

«Азербайджанская диаспора очень обширная в городе (Санкт-Петербурге – ИФ), и она очень помогает и активно участвует и в культурной жизни, и в политической жизни», - сказал А.Беглов.

Врио губернатора отметил, что у Санкт-Петербурга и Баку наработаны двусторонние связи.

По мнению А.Беглова, отношения между двумя городами находятся на высоком уровне. «Это касается культурного и научного обмена», - сказал он.

Александр Беглов является уроженцем Баку.

Р.Бабаев