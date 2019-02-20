Врио губернатора Санкт-Петербурга планирует визит в Азербайджан

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует визит в Азербайджан, сообщает российское Федеральное агентство новостей.
«Азербайджанская диаспора очень обширная в городе (Санкт-Петербурге – ИФ), и она очень помогает и активно участвует и в культурной жизни, и в политической жизни», - сказал А.Беглов.
Врио губернатора отметил, что у Санкт-Петербурга и Баку наработаны двусторонние связи.
По мнению А.Беглова, отношения между двумя городами находятся на высоком уровне. «Это касается культурного и научного обмена», - сказал он.
Александр Беглов является уроженцем Баку.
Р.Бабаев
Саудовская Аравия ожидает балансировки рынка нефти к апрелю
Brent колеблется между ростом и снижением, WTI дорожает
Азербайджан может стать транспортным узлом для выхода ЕС в Центральную Азию и Китай – Эттингер
Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году
Турция в 2018 году вновь стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян
Большинство европейских компаний не ставит цели сократить выбросы углекислого газа - опрос
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Израиль представил новейшую авиационную сверхзвуковую бетонобойную ракету
Призыв Трампа вернуть на родину боевиков из Сирии адресован Западной Европе, считает Богданов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
Nar предоставляет оперативные клиентские услуги абонентам посредством социальных сетей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»