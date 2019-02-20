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Внешняя политика 20.02.2019 17:37

Врио губернатора Санкт-Петербурга планирует визит в Азербайджан

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует визит в Азербайджан, сообщает российское Федеральное агентство новостей.

«Азербайджанская диаспора очень обширная в городе (Санкт-Петербурге – ИФ), и она очень помогает и активно участвует и в культурной жизни, и в политической жизни», - сказал А.Беглов.

Врио губернатора отметил, что у Санкт-Петербурга и Баку наработаны двусторонние связи.

По мнению А.Беглова, отношения между двумя городами находятся на высоком уровне. «Это касается культурного и научного обмена», - сказал он.

Александр Беглов является уроженцем Баку.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САНКТ/ПЕТЕРБУРГ, ГУБЕРНАТОР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]