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СНГ 20.02.2019 19:27

Лавров обвиняет США во вмешательстве в дела Венесуэлы

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес венесуэльских военных являются нарушением устава ООН и вмешательством во внутренние дела страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обеспокоены происходящим вокруг Венесуэлы. Угрозы, которые звучат из Соединенных Штатов, и которые активно поддерживаются и стимулируются венесуэльской оппозицией, по сути дела прямо приглашающие внешнее вмешательство, они, безусловно, являются нарушением и устава ООН, и прямым вмешательством во внутренние дела независимой страны", -сказал С.Лавров журналистам в среду.

"Когда слушаешь некоторых представителе американской администрации, то такое впечатление, что дипломатия не берется вообще в расчет и все дипломатические приличия отброшены. На фоне некоторых заявлений с прямыми угрозами доктрина Монро кажется чуть ли не образцом дипломатии", - добавил он.

"Что касается реалистичности военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Вы знаете, даже те страны региона и европейские страны, которые присоединили свой голос к хору тех, кто требует досрочных президентских выборов, и тех, кто требует даже смены режима в Венесуэле, все-таки они не допускают военного вмешательства", - заключил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]