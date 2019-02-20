Лавров обвиняет США во вмешательстве в дела Венесуэлы

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес венесуэльских военных являются нарушением устава ООН и вмешательством во внутренние дела страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обеспокоены происходящим вокруг Венесуэлы. Угрозы, которые звучат из Соединенных Штатов, и которые активно поддерживаются и стимулируются венесуэльской оппозицией, по сути дела прямо приглашающие внешнее вмешательство, они, безусловно, являются нарушением и устава ООН, и прямым вмешательством во внутренние дела независимой страны", -сказал С.Лавров журналистам в среду.
"Когда слушаешь некоторых представителе американской администрации, то такое впечатление, что дипломатия не берется вообще в расчет и все дипломатические приличия отброшены. На фоне некоторых заявлений с прямыми угрозами доктрина Монро кажется чуть ли не образцом дипломатии", - добавил он.
"Что касается реалистичности военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Вы знаете, даже те страны региона и европейские страны, которые присоединили свой голос к хору тех, кто требует досрочных президентских выборов, и тех, кто требует даже смены режима в Венесуэле, все-таки они не допускают военного вмешательства", - заключил министр.
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