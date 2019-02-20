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Транспорт и связь 20.02.2019 19:21

Азербайджан может стать транспортным узлом для выхода ЕС в Центральную Азию и Китай – Эттингер

Азербайджан может стать транспортным хабом для Европейского Союза, заявил комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Еврокомиссии Гюнтер Эттингер.

«Помимо важной роли в энергетике Азербайджан играет очень важную геополитическую роль, и расположение страны позволяет ему не только функционировать как международный энергетический, но и как важный транспортный узел», - сказал Г.Эттингер в среду в Баку на пятой встрече министров в рамках консультативного совета проекта ЮГК.

По его словам, Азербайджан вкладывает средства в развитие железнодорожного и морского транспорта. «Тем самым страна открывает для ЕС важную дорогу для выхода в страны Центральной Азии и Китай»,- сказал Г.Эттингер.

Он также отметил, подход к переговорам по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС должен быть аналогичен подходу к проекту «Южный газовый коридор» в духе сотрудничества и взаимного доверия.

«Я уверен, что мы найдем необходимые компромиссы, от которых выиграют обе стороны»,- сказал Г.Эттингер.

«Я рад слышать, что на вчерашних переговорах по энергетике (транспорту - ИФ), достигнут определенный прогресс. Это создаст возможность нам завершить переговоры и по другим сферам, в частности завершить до конца 2019 года переговоры по торговым отношениям»,- сказал Г.Эттингер.

Он также отметил, что существуют большие возможности для дальнейшей диверсификации экономики Азербайджана путем инвестирования в сферы по переработке продукции АПК, управление водными ресурсами, автодороги, морские и железнодорожные коридоры, а также цифровую инфраструктуру.

«Европейский Союз также поддерживает планы азербайджана по диверсификации экономики»,- сказал комиссар.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ХАБ, ТРАНСПОРТ, КИТАЙ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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