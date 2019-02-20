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Карабахский конфликт 20.02.2019 19:35

Премьер Армении и посредники по Карабаху наметили новые шаги по урегулированию

Процесс карабахского урегулирования обсудили на встрече в Ереване в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Н.Пашинян рассказал о неформальной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в январе в Давосе.

«Стороны обменялись мнениями по вопросам формирования соответствующей процессу урегулирования конфликта атмосферы, наметили дальнейшие шаги. Была отмечена важность соблюдения договоренностей о сохранении режима перемирия», - отметили в пресс-службе правительства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]