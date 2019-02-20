Премьер Армении и посредники по Карабаху наметили новые шаги по урегулированию

Процесс карабахского урегулирования обсудили на встрече в Ереване в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Н.Пашинян рассказал о неформальной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в январе в Давосе.

«Стороны обменялись мнениями по вопросам формирования соответствующей процессу урегулирования конфликта атмосферы, наметили дальнейшие шаги. Была отмечена важность соблюдения договоренностей о сохранении режима перемирия», - отметили в пресс-службе правительства.