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Дальнее зарубежье 20.02.2019 23:40

Дешевая рабочая сила из России угрожает экономической безопасности Эстонии - полиция безопасности

Полиция безопасности Эстонии считает, что самыми большими угрозами экономической безопасности страны являются экспансионизм России, экстремистский ислам, развивающийся на Западе изоляционизм, доминирование Китая, а также прибытие в страну дешевой рабочей силы из России.

"Безусловно, резко увеличившаяся миграция рабочей силы из России оказывает влияние на наш хрупкий прогресс в интеграции общества", - цитирует в среду портал Rus.Postimees высказывания заместителя генерального директора полиции безопасности (КаПо) Мартина Арпо (Martin Arpo) на проходящей в Таллине конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

В качестве примера приближающейся из России опасности М.Арпо нарисовал картину гипотетически монофункционального эстонского поселения, ключевое предприятие которого в плане сырья и рынка полностью зависит от России.

"Кроме того, единственным источником информации работников там является российская пропаганда, а глава фирмы в личном плане очень тесно связан с Россией", - предостерегает замглавы КаПо.

"С точки зрения влияния России речь идет о полном комплексе, который в определенных ситуациях мог бы влиять на политические решения в нашей стране", - сказал он и добавил, что это представляет "серьезную экономическую угрозу для безопасности нашей страны".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]