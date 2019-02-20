Дешевая рабочая сила из России угрожает экономической безопасности Эстонии - полиция безопасности

Полиция безопасности Эстонии считает, что самыми большими угрозами экономической безопасности страны являются экспансионизм России, экстремистский ислам, развивающийся на Западе изоляционизм, доминирование Китая, а также прибытие в страну дешевой рабочей силы из России.
"Безусловно, резко увеличившаяся миграция рабочей силы из России оказывает влияние на наш хрупкий прогресс в интеграции общества", - цитирует в среду портал Rus.Postimees высказывания заместителя генерального директора полиции безопасности (КаПо) Мартина Арпо (Martin Arpo) на проходящей в Таллине конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
В качестве примера приближающейся из России опасности М.Арпо нарисовал картину гипотетически монофункционального эстонского поселения, ключевое предприятие которого в плане сырья и рынка полностью зависит от России.
"Кроме того, единственным источником информации работников там является российская пропаганда, а глава фирмы в личном плане очень тесно связан с Россией", - предостерегает замглавы КаПо.
"С точки зрения влияния России речь идет о полном комплексе, который в определенных ситуациях мог бы влиять на политические решения в нашей стране", - сказал он и добавил, что это представляет "серьезную экономическую угрозу для безопасности нашей страны".
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