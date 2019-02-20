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Регион 20.02.2019 22:05

Зурабишвили надеется на помощь Франции и Германии в ускорении процесса сближения Грузии с ЕС

Находящаяся с визитом в Германии президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на поддержку со стороны Франции и ФРГ в вопросе ускорения процесса сближения республики с Евросоюзом.

Как заявила С.Зурабишвили в среду на совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции, "Германия и Франция сегодня являются двигателем Европы и Евросоюза" и от них зависит ускорение процесса сближения Грузии с ЕС.

Что касается двусторонних отношений с Германией, то, по словам грузинского президента, она надеется на углубление экономических связей. "Мы надеемся, что экономические отношения еще больше усилятся, больше немецких компаний приедет в Грузию, будет больше инвестиций и больше сотрудничества", - сказала С.Зурабишвили.

Со своей стороны президент Германии отметил необходимость попытаться еще теснее сблизить Грузию с ЕС в различных сферах. "Мы сейчас должны попытаться еще более тесно связать Грузию с ЕС в различных сферах, в инфраструктуре, культуре, экономике и так далее", - сказал он.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]