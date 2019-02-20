Саудовская Аравия ожидает балансировки рынка нефти к апрелю

Мировой рынок нефти сбалансируется к апрелю 2019 года, считает министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, чьи слова передает агентство Bloomberg.
"Апрель станет важным рубежом для стабильности нефтяного рынка", - сказал он.
Министр отметил, что, уже пообщался с представителями стран сделки ОПЕК+, которые не спешат выполнять обязательства по сокращению добычи нефти, стороны обязались достичь целевых показателей.
По словам Х.аль-Фалиха, страны ОПЕК+ стремятся приблизить уровень мировых запасов нефти к среднему показателю за пять лет. При этом министр выразил надежду, что проблемы в Иране и Венесуэле не приведут к пробелам в поставках нефти на мировой рынок.
Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. Согласно данным ОПЕК, страны, входящие в картель, снизят добычу на 812 тыс. б/с (на 3% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 383 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 230 тыс. б/с, Саудовской Аравии - 322 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.
Очередное заседание рабочей группы по Каспию состоится в апреле в Казахстане
Премьер Армении и посредники по Карабаху наметили новые шаги по урегулированию
Врио губернатора Санкт-Петербурга планирует визит в Азербайджан
Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году
Турция в 2018 году вновь стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян
Большинство европейских компаний не ставит цели сократить выбросы углекислого газа - опрос
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Брюссель готовится к худшему сценарию Brexit, заявили в Еврокомиссии
Новый адвокат Гона заявил о сговоре в Nissan, жертвой которого стал его подзащитный
Дешевая рабочая сила из России угрожает экономической безопасности Эстонии - полиция безопасности
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
Nar предоставляет оперативные клиентские услуги абонентам посредством социальных сетей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»