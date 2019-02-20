Саудовская Аравия ожидает балансировки рынка нефти к апрелю

Мировой рынок нефти сбалансируется к апрелю 2019 года, считает министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, чьи слова передает агентство Bloomberg.

"Апрель станет важным рубежом для стабильности нефтяного рынка", - сказал он.

Министр отметил, что, уже пообщался с представителями стран сделки ОПЕК+, которые не спешат выполнять обязательства по сокращению добычи нефти, стороны обязались достичь целевых показателей.

По словам Х.аль-Фалиха, страны ОПЕК+ стремятся приблизить уровень мировых запасов нефти к среднему показателю за пять лет. При этом министр выразил надежду, что проблемы в Иране и Венесуэле не приведут к пробелам в поставках нефти на мировой рынок.

Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. Согласно данным ОПЕК, страны, входящие в картель, снизят добычу на 812 тыс. б/с (на 3% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 383 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 230 тыс. б/с, Саудовской Аравии - 322 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.