Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0258 GBR   2.2203 TRY   0.3215

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

ТЭК 20.02.2019 20:22

Brent колеблется между ростом и снижением, WTI дорожает

Нефть Brent колеблется между ростом и снижением на торгах в среду, WTI дорожает.

Трейдеры оценивают сигналы, касающиеся сокращения объемов добычи странами ОПЕК+, а также ждут данных о запасах энергоносителей в США.

Минэнерго США обнародует отчет о запасах на день позже, в четверг, поскольку в понедельник американские рынки были закрыты из-за праздника (День президентов).

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,08 (0,12%) - до $66,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,22 (0,39%) - до $56,31 за баррель.

Источники агентства Bloomberg сообщают, что государства ОПЕК+ в январе выполнили условия соглашения о сокращении добычи на 83%. В ОПЕК этот показатель составил 91%, причем Саудовская Аравия урезала добычу больше, чем требовалось. При этом лишь 10 из 21 страны ОПЕК+ выполнили условия соглашения в первый месяц 2019 года.

"В целом ситуация на рынке нефти конструктивная, - сказал старший стратег сырьевого рынка в ING Bank NV Уоррен Питерсон. - Саудовская Аравия демонстрирует твердое намерение восстановить баланс на рынке, сокращая добычу сильнее, чем того требуют условия соглашения".

Вместе с тем эксперт отметил, что для североамериканского рынка ситуация чуть менее оптимистичная из-за стабильного роста запасов нефти в США.

Данные Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США будут обнародованы в среду.

По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов снизились.

"Сохраняющиеся прогнозы роста добычи сланцевой нефти сдерживают подъем рынка, несмотря на геополитические факторы - от Венесуэлы до Нигерии и Ливии, - сказал Джон Кильдуф из Again Capital LLC. - Кроме того, мы знаем о близкой корреляции нефтяного рынка с рынком акций, и именно это мы наблюдаем сегодня".

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 демонстрируют слабый подъем на торгах в среду, Nasdaq Composite растет более уверенно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $66 за баррель Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent подешевела до $66,33 за баррель Brent подешевела до $66,21 за баррель, WTI дорожает после долгих выходных Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent у $66,2 за баррель Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось Нефть продолжает подъем после активного роста на прошлой неделе, Brent выше $66,2 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]