Brent колеблется между ростом и снижением, WTI дорожает

Нефть Brent колеблется между ростом и снижением на торгах в среду, WTI дорожает.
Трейдеры оценивают сигналы, касающиеся сокращения объемов добычи странами ОПЕК+, а также ждут данных о запасах энергоносителей в США.
Минэнерго США обнародует отчет о запасах на день позже, в четверг, поскольку в понедельник американские рынки были закрыты из-за праздника (День президентов).
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,08 (0,12%) - до $66,37 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,22 (0,39%) - до $56,31 за баррель.
Источники агентства Bloomberg сообщают, что государства ОПЕК+ в январе выполнили условия соглашения о сокращении добычи на 83%. В ОПЕК этот показатель составил 91%, причем Саудовская Аравия урезала добычу больше, чем требовалось. При этом лишь 10 из 21 страны ОПЕК+ выполнили условия соглашения в первый месяц 2019 года.
"В целом ситуация на рынке нефти конструктивная, - сказал старший стратег сырьевого рынка в ING Bank NV Уоррен Питерсон. - Саудовская Аравия демонстрирует твердое намерение восстановить баланс на рынке, сокращая добычу сильнее, чем того требуют условия соглашения".
Вместе с тем эксперт отметил, что для североамериканского рынка ситуация чуть менее оптимистичная из-за стабильного роста запасов нефти в США.
Данные Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США будут обнародованы в среду.
По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов снизились.
"Сохраняющиеся прогнозы роста добычи сланцевой нефти сдерживают подъем рынка, несмотря на геополитические факторы - от Венесуэлы до Нигерии и Ливии, - сказал Джон Кильдуф из Again Capital LLC. - Кроме того, мы знаем о близкой корреляции нефтяного рынка с рынком акций, и именно это мы наблюдаем сегодня".
Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 демонстрируют слабый подъем на торгах в среду, Nasdaq Composite растет более уверенно.
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